Genève

Licenciement collectif pour 40 employés d’une multinationale

Selon le syndicat Unia, l’entreprise XPO Logistics a congédié tous ses employés du site de Satigny (GE).

Au chômage technique depuis fin mars, la quarantaine d’employés genevois de la multinationale XPO Logistics ont été licenciés, a annoncé Unia jeudi. Pour le syndicat, cette décision est inconcevable alors «que le chiffre d’affaires de toutes les sociétés de logistique est en train d’exploser en Suisse, avec un carnet de commandes bien rempli et des nouveaux postes qui s’ouvrent presque quotidiennement». Il pointe la mauvaise gouvernance de XPO, qui aurait perdu «son seul client en Romandie». Il s’agirait de la première entreprise de ce secteur à agir de la sorte, d’après le communiqué envoyé par les défenseurs des travailleurs. «Nous avons entamé des discussions avec cette entreprise depuis des mois et avons mis en exergue la grande précarité du site, dépendant d’un seul client», précise Umberto Bandiera, d’Unia.

Unia exige désormais la prolongation de la période de consultation jusqu’à fin mai et l’ouverture d’une négociation collective avec les représentants syndicaux. Il dénonce la réponse de XPO Logistics qui, selon lui, aurait refusé d’entrer en discussion et de reconnaître la légitimité du syndicat, malgré le mandat reçu par la quasi-totalité des employés. «Selon l’avancée du dossier, nous saisirons les autorités genevoises dès lundi. Une assemblée générale du personnel a été convoquée par des canaux numériques pour mercredi prochain, « nous discuterons des mesures de lutte et de l’élaboration d’un plan social » annonce Umberto Bandiera.