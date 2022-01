Veyrier (GE) : Licenciement confirmé pour deux agents municipaux

Renvoyés, des policiers veyrites se disaient victimes d’une cabale. Le Tribunal fédéral les a désavoués et a relevé leurs manquements.

La sentence est tombée pour deux agents municipaux de la commune de Veyrier, accusés d’être à l’origine de dysfonctionnements au sein du service. Le Tribunal fédéral a confirmé les blâmes et le licenciement prononcés contre le duo en 2020, révèle la « Tribune de Genève ». Il était reproché des manquements professionnels à l’ex-adjoint du chef de service et à son bras droit – qui s’estimaient victimes d’une cabale – tout comme leur manque de respect envers le reste de la troupe. La qualité du travail des deux policiers avait également été jugée insatisfaisante.

Le Tribunal fédéral a également relevé que les agents étaient en conflit avec leur hiérarchie. Ainsi, le plus gradé était réfractaire à respecter les ordres et les procédures. Idem pour son collègue. «La poursuite des rapports de travail n’était plus compatible avec le bon fonctionnement de la police municipale, ont conclu les juges de Mon-Repos. Il existait donc un motif fondé pour prononcer le licenciement.»