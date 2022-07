Bâle : Licenciement massif chez Novartis: une opportunité pour certains

Le «Tages-Anzeiger» revient sur cette annonce et ses conséquences. Les suppressions massives concernent les postes administratifs et de marketing. Le groupe fusionne des secteurs et environ la moitié des réductions annoncées touchent les cadres. Les médicaments contre le cancer seront à l’avenir commercialisés avec les autres médicaments sous brevet soumis à ordonnance. En outre, les unités commerciales de production et d’administration fusionnent.