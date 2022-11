Genève: Licenciés sans solution après leur retour de maladie

«Ça fait vingt ans que je travaille à Swissport, j’étais un employé modèle mais, quand je suis revenu d’un congé maladie après 180 jours, on m’a licencié sans rien me proposer.» Julien*, 55 ans, en a gros sur la patate. La société de maintenance au sol à l’aéroport de Genève a remercié le bagagiste à son retour au travail.

Si le délai de protection dont bénéficie un employé en congé maladie (de 30 à 180 jours selon l’ancienneté) a bien été respecté, en revanche Julien n’aurait pas reçu, comme la loi le prévoit pour les collaborateurs de 50 ans et plus, de proposition de son patron pour le maintenir en emploi. C’est ce qu’a dénoncé, lundi, Avenir Syndical. «Swissport se moque de la jurisprudence fédérale, qui indique pourtant que l’employeur doit tout faire pour éviter de licencier les travailleurs âgés.»

Raisons disciplinaires

Interpellé, Swissport répond qu’elle «ne remplace pas de manière systématique ses anciens employés par des plus jeunes» et que «chaque recrutement et chaque formation impliquent des coûts importants»: «Swissport n’a donc aucun intérêt à se diriger vers une telle stratégie». L’entreprise précise qu’en 2022 Swissport Genève a procédé à 37 licenciements fin octobre. «La majorité d’entre eux pour des raisons disciplinaires et non pour des raisons d’impossibilité de réintégration», affirme la société.