Stephan Lichtsteiner pose au côté de la présidente du HC Lugano, Vicky Mantegazza. HC Lugano

Plus de sept mois après avoir annoncé sa retraite sportive, Stephan Lichtsteiner tient sa reconversion. L’ancien défenseur aux 108 sélections en équipe de Suisse va entrer au conseil d’administration du… HC Lugano.

«Le Hockey Club Lugano est fier d'accueillir Stephan Lichtsteiner dans la famille HCL, indique le club dans un communiqué. À l’occasion de la prochaine assemblée des actionnaires, il sera proposé comme nouveau membre du conseil d’administration du Hockey Club Lugano SA.»

Le Lugano HC compte sur son «expérience» et son «leadership» pour développer sa marque: «Apprécié au niveau national et international pour ses qualités de joueur mais aussi pour sa personnalité et son caractère, Lichtsteiner sera certainement un excellent ambassadeur de la marque HCL dans toute la Suisse pour les fans, les sponsors et les autorités. »

«Lichtsteiner sera certainement un excellent ambassadeur de la marque HCL dans toute la Suisse pour les fans, les sponsors et les autorités» Communiqué du HC Lugano

Le club compte également sur sa présence pour inspirer sa jeunesse: «Avec des valeurs telles que la discipline, la constance et l'esprit de sacrifice pour atteindre le succès, Stephan pourra également représenter un modèle pour les jeunes du club.»

Troisième point abordé par le HCL: Lichtsteiner sera amené à partager son expérience dans le domaine médical. «Dans un monde où le sport et la science sont de plus en plus étroitement liés, Stephan pourra également donner à l'organisation du HCL de précieuses impulsions dans le développement du domaine médical, grâce à ce qu’il a personnellement vécu au cours de sa carrière professionnelle.»

«Ce sera certainement un grand défi et une occasion de grandir ainsi que d'apprendre quelque chose de nouveau» Stephan Lichtsteiner

«Je suis très heureux et honoré de rejoindre la famille bianconera et de pouvoir mettre à la disposition du club mon expérience vécue dans un autre sport d’équipe comme le football, indique dans le communiqué l’ancien joueur de la Juventus et d’Arsenal. Ce sera la première fois que j’occuperai un poste de direction et ce sera certainement un grand défi et une occasion de grandir ainsi que d'apprendre quelque chose de nouveau.»