Licia Chery est à la tête de sa propre maison d'édition

On connaît d’abord Licia Chery, 38 ans, en tant que chanteuse et en tant qu’animatrice de «C’est ma question», sur la RTS. Ce que l’on sait moins, c’est que la Genevoise est également auteure de livres pour enfants. Elle a déjà trois histoires racontant les aventures de Tichéri à son actif – «Les cheveux crépus», «Le nouveau» et «Les tout-petits» – et elle ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Alors, pour mettre toutes les chances de son côté, elle a fondé sa maison d’édition à la fin de l’année 2022. Pour le moment, Licia finance tout avec ses économies, mais elle n’exclut pas d’avoir recours à une campagne de financement participatif.