Actualisé 19.05.2020 à 12:59

L’icône du style de Porsche fait son grand retour

La dernière génération de Porsche 911 sera également disponible en version Targa.

de Dieter Liechti

1 / 4 En août prochain, la 911 Targa 4S, l’icône du style de Porsche, fêtera son lancement sur le marché dans sa nouvelle version. Porsche Compacte, musclée et équipée d’un moteur de 450 ch, le prix d’entrée de la Targa 4S est de 177’900 francs. Porsche L’arrière de la Targa, avec sa bande lumineuse traversante, est musclé. Porsche

On n’attend plus que l’été! Avec ses modèles à transmission intégrale 911 Targa 4 et 911 Targa 4S et après les versions coupé et cabriolet, c’est au tour de la troisième variante de carrosserie de la génération des 911 de faire son entrée sur le marché, permettant à Porsche de compléter ainsi son trio de voitures de sport classiques. La principale caractéristique reste son système d’ouverture du toit, entièrement automatique. À l’instar de sa légendaire aïeule de 1965, elle est dotée du large arceau si caractéristique, de la partie de toit mobile au-dessus des sièges avant et de la lunette arrière traversante. Seulement 19 secondes sont nécessaires à son ouverture ou à sa fermeture.

Un moteur boxer turbo

Pour assurer son punch, la Porsche 911 Targa 4 est motorisée par un six-cylindres 3.0 litres biturbo de 283 kW (385 ch), lui permettant, lorsqu’elle est équipée du pack Sport Chrono, d’assurer un sprint de 0 à 100 km/h en 4,2 secondes, soit un gain de 1/10e par rapport à la version précédente. Le moteur de la 911 Targa 4S développe, quant à lui, une puissance nominale de 331 kW (450 ch) et atteint la barre des 100 km/h en 3,6 secondes, soit 4/10e plus rapidement que son prédécesseur. La vitesse de pointe de la 911 Targa 4 se situe à 289 km/h (+2 km/h) et celle de la 4S à 304 km/h (+3 km/h).

Comme les modèles 911 Carrera, les deux variantes de la 911 Targa bénéficient de la performance accrue des moteurs six cylindres 3.0 litres. Cela se fait sentir tant au niveau de la puissance que dans son usage quotidien. Le moteur de la 911 Targa 4 développe 11 kW (15 ch) de plus que son prédécesseur, contre 22 kW (30 ch) de plus pour la 4S. Pour que la puissance des nouveaux modèles à transmission intégrale procure un plaisir de conduite sur la route, Porsche a développé la transmission de l’essieu avant et le système PTM (Porsche Traction Management) assure une excellente motricité sur tous les types de revêtements.

La première Porsche 911 Targa (année 1967) était alors commercialisée comme un «cabriolet de sécurité, équipé d’un arceau de sécurité». Porsche

À l’extérieur, la 911 Targa se caractérise par les éléments de design de la génération de modèles 992. À l’exception des parties avant et arrière, toute la carrosserie est en aluminium. L’intérieur reprend les codes des modèles 911 Carrera, avec des lignes droites et épurées au niveau du tableau de bord avec ses instruments encastrés.

Dans les années 1960, la 911 Targa 2.0 a été la pionnière du concept du véhicule. Si, au départ, elle était commercialisée comme un «cabriolet de sécurité, équipé d’un arceau de sécurité», la sportive au toit amovible s’est cependant très vite imposée comme un concept à part entière et elle est devenue une icône de style.