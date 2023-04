Gymnastique artistique: L’icône Simone Biles s’est mariée avec un joueur de NFL

Simone Biles et Jonathan Owens sont désormais liés pour la vie.

Simone Biles, star de la gymnastique américaine, et Jonathan Owens, demi de sûreté (safety) des Houston Texans de la NFL, ont annoncé samedi leur mariage avec des photos publiées sur les réseaux sociaux. Biles, quadruple championne olympique à Rio en 2016 et cinq fois championne du monde du concours général, et Owens, qui a signé pour les Texans en 2019, avaient annoncé leurs fiançailles en février de l'année dernière.