Le ticket de métro parisien va disparaître

France : L’iconique ticket de métro parisien ne sera bientôt plus qu’un souvenir

L’opérateur a commencé depuis plusieurs années à réduire le nombre de stations dans lesquelles il est possible d’acheter un carnet et de nombreux tourniquets ne lisent plus les tickets en carton. Résultat: la proportion de tickets en carton dans les déplacements a chuté de plus des deux tiers il y a un an à moins de la moitié, même s’il s’en vend encore quelque 550 millions par an, ce qui représente plus de 50 tonnes de papier.