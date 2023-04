Essai de conduite: L’ID.7: un sans-faute pour Volkswagen

Que ce soit pour l’ID.3, l’ID.4, l’ID.5 ou l’ID. Buzz, Volkswagen a récolté une pluie de critiques pour ses premiers modèles 100% électriques, ce qui n’a fait que renforcer la volonté du constructeur de rectifier le tir. Résultat: la nouvelle ID.7, une berline 100% électrique qui impressionne non seulement sur le plan esthétique, mais aussi au niveau technique.

Avec une longueur de 4,96 mètres et un empattement de 2,96 mètres, l’ID.7 voit grand. Grâce aux porte-à-faux courts, la longueur profite avant tout à l’espace intérieur. L’arrière en forme de coupé saute immédiatement aux yeux. Mais sa silhouette aérodynamique est non seulement plaisante pour l’oeil, elle a aussi une fonction, à savoir celle de réduire au maximum la résistance aérodynamique. Avec un impressionnant coefficient de traînée de 0,23, l’ID.7 obtient des données en soufflerie exemplaires. Une condition essentielle pour une faible consommation énergétique et une grande autonomie.

La nouvelle Volkswagen ID.7 arrivera chez les concessionnaires suisses à l’automne 2023. La liste de prix n’est, pour l’heure, pas disponible. Volkswagen Dans un premier temps, la grande berline électrique sera proposée équipée d’une batterie de 77 kWh, puis de 86 kWh dans un second temps. Volkswagen La batterie de plus faible capacité permettra une autonomie de 615 km, contre 700 km pour la plus grande. Volkswagen

Une autonomie de 700 km

Lorsqu’il fera son apparition chez les concessionnaires cet automne, le sixième membre de la famille ID sera disponible équipé d’une batterie de 77 kWh, avant que le fleuron électrique ne bénéficient également d’une batterie de 86 kWh dès l’année prochaine. L’autonomie de la plus petite batterie est de 615 km, contre environ 700 km pour la plus grande. La puissance de charge est d’environ 170 kW pour la petite batterie et de 200 kW pour la plus grande. Cerise sur le gâteau: un système de gestion thermique intelligent permet le préconditionnement de la batterie, qui démarre automatiquement à l’approche d’une borne de recharge rapide. L’ID.7 est également le premier modèle doté d’un tout nouveau système de propulsion, composé d’un moteur électrique d’une puissance de 210 kW (286 ch), d’une boîte de vitesses à rapport unique à deux étages et d’un onduleur à impulsions qui contribue à la stabilité thermique.

Fonctionnelle et ultramoderne

L’habitacle se veut également nouveau, moderne et élégant. Une fois que l’on a pris place sur les sièges extrêmement confortables offrant un total de onze fonctions de massage, le regard s’arrête instantanément sur l’écran tactile de 15 pouces au centre de la planche de bord, aussi grand qu’un moule à gâteau! Le graphisme est très net, son utilisation parfaitement intuitive. Les curseurs tactiles sont désormais éclairés. Le nouveau système d’infodivertissement a été entièrement revu. L’utilisation de toutes les fonctions est désormais plus simple, plus conviviale et plus personnalisable. Les fonctions telles que la climatisation, le chauffage et la ventilation des sièges ainsi que la navigation, le divertissement et les assistants à la conduite sont directement accessibles. Quelque peu inhabituelle, l’instrumentation derrière le volant n’est qu’un complément au grand écran d’affichage à réalité augmentée, sur lequel sont affichées toutes les données importantes pour le conducteur. L’un des points forts est le toit en verre qui passe d’opaque à transparent sur simple pression d’un bouton.

Des assistants intelligents

En matière de systèmes d’assistance, l’ID.7 fait honneur à son appellation de vaisseau amiral. Parmi les points forts, on peut notamment citer l’assistant au stationnement intelligent qui permet un stationnement autonome. Le conducteur a la possibilité de rester assis dans le véhicule durant la manœuvre ou de contrôler le système de l’extérieur, à l’aide de son smartphone. Grâce à la fonction de mémorisation, le Park Assist enregistre en outre les 50 derniers mètres parcourus et est capable, après enregistrement, de se garer de façon entièrement autonome. Le Travel Assist et le Lane Assist ont également bénéficié d’une mise à jour et utilisent des données d’essaim pour plus d’anticipation lors de la conduite. Ainsi, le Lane Assist est désormais capable de maintenir le véhicule au centre de sa voie, même sans marquage au sol.