En électrique dans la nature: L’ID.Buzz prend des airs de camping-car, kitchenette incluse

Pour nombre d’amateurs de camping-cars souhaitant passer à l’électrique, l’ID.Buzz de Volkswagen est l’objet de toutes les convoitises. Par analogie avec le succès du Bulli à propulsion traditionnelle, ils sont nombreux à croire que le nouveau véhicule électrique de Volkswagen propulsera la marque dans l’ère de l’électrique à vitesse grand V. Sauf que pour l’heure, seul l’ID.Buzz à empattement court se retrouve sur le marché.

La version de série se fait attendre

Certes, la version à empattement long a récemment été présentée aux États-Unis et à l’occasion de la dernière édition du WV Bus Festival, à Hanovre, mais elle ne sera pas commercialisée avant 2024. Elle sera 25 centimètres plus longue et servira de base au successeur électrique du California, comme l’a d’ores et déjà annoncé Volkswagen. Celui-ci sera dévoilé l’année prochaine au Salon de la caravane avant d’être commercialisé en 2025.

L’un des véhicules est équipé d’un système VanEssa, qui offre une surface de couchage de la largeur du véhicule ou presque. ROADSURFER À l’arrière se trouve une kitchenette avec réchaud à une flamme, évier et glacière. Le toit n’est toutefois pas relevable. ROADSURFER Le second véhicule est équipé de la BusBox-4 de Ququq, le spécialiste du module de camping compact. QUQUQ

Roadsurfer, le plus grand expert de location de camping-cars d’Europe avec plus de 5000 véhicules disponibles, ne veut pas attendre aussi longtemps et a pris l’initiative de transformer, dans un premier temps, deux ID.Buzz en camping-cars à des fins d’essais. L’un des véhicules est équipé d’un système VanEssa, qui offre une surface de couchage de la largeur du véhicule. À l’arrière se trouve une kitchenette intégrée avec réchaud à une flamme, évier et glacière. Accessible par l’arrière, elle offre également un espace de rangement.