Contraception : L’idée de la pilule gratuite jusqu’à 25 ans commence à séduire la droite

En France, les moyens de contraception sont gratuits pour les moins de 25 ans depuis le 1er janvier. La socialiste Samira Marti repart à la charge pour convaincre en Suisse. Certaines élues de droite soutiennent l’idée.

En Suisse, des politiciennes font entendre leurs voix pour qu’il en soit de même. Plusieurs interventions à ce sujet ont déjà été traitées par le Parlement ces dernières années. La plus récente émane de la conseillère nationale Samira Marti (PS/BL) et a été rejetée l’été dernier par le Conseil national par 120 voix contre 65.

La majorité bourgeoise du National a voté contre à la quasi-unanimité alors que la gauche s’était montrée favorable. Le Conseil fédéral a également rejeté la demande. Selon lui, les moyens de contraception ne servent «ni à la prévention ni au traitement d’une maladie» et ne constituent pas non plus une prestation en cas de maternité, écrit-il dans une réponse à une motion.