«L’idée de ne pas recevoir de reçu posera problème»

Economies et écologie

En cessant l’impression de billets papier, les TPG réaliseraient un double but écologique et économique. Le second, en se passant notamment du relevé des caisses sur l'ensemble du parc (près de 600 distributeurs) et du changement des rouleaux pour l'impression des tickets. Le service dédié à la maintenance des machines sera formé et intégré aux équipes du passage au digital. Il continuera d’intervenir, mais avec des outils numériques.