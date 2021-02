«Un travail diversifié»

Migros teste actuellement des petits magasins sans vendeur ni caissier, où le client scanne ses achats avec son smartphone et une application. Mais son porte-parole, Tristan Cerf, réfute le constat de Benoît Gaillard. «Les caisses automatiques demandent une présence constante de personnel, déclare-t-il. Nous avons aussi davantage besoin d’employés en rayon pour le service aux clients et le soin des produits frais, qui prennent de plus en plus de place. Le travail doit être diversifié et évolutif. Et il est important que nos collaboratrices et collaborateurs soient formés aux nouvelles technologies» Autre argument invoqué par Tristan Cerf: «Les caisses automatiques ont prouvé leur pertinence durant cette période de pandémie. Sans elles, le concept de protection n’aurait pas marché.»