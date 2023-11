L’idée de vacciner les écoliers contre la grippe est sur la table

Les Suisses sont peu enclins à se vacciner contre la grippe. Environ un tiers des 65 ans et plus effectue la démarche, soit moins de la moitié des recommandations de l’OMS. Chez leurs contacts proches, on tourne autour des 8%. Des études et des données au Royaume-Uni et au Japon montrent qu’augmenter le taux de vaccination des jeunes aurait un plus fort impact que si on augmente celui des personnes à risque. Des pédiatres estiment aussi que l’idée peut avoir plus d’avantages que d’inconvénients, mais qu’elle devrait rester volontaire.