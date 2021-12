Valais – L’idée d’un barrage en face du Cervin validée par la Confédération

La Confédération veut miser davantage sur l’hydroélectrique. Elle a ainsi sélectionné, lundi, quinze projets dont huit valaisans. Ceux-ci ont été jugés c omme suffisamment c oncrets et respectueux de l’environnement sur un total de 3 3 d o ssiers qui lui ont été soumis . L’ensemble des projets retenus doit permettre de produire 2 térawattheures et éviter à la Suisse de vivre un black-out énergétique.