Ville de Genève : L’idée d’une carte d’identification pour tous est lancée

Le PS aimerait que tous les habitants de la commune, quel que soit leur statut, disposent d’un sésame leur ouvrant l’accès aux prestations municipales.

L’objet existe à Zurich, et la Chaux-de-Fonds étudie l’option depuis la semaine passée. Et voilà que l’idée arrive en Ville de Genève, portée par une motion du Parti socialiste: la carte d’identification communale. Le principe, développé par «Le Courrier», consiste à doter tous les habitants de la Ville, quel que soit leur statut (donc y compris les personnes sans statut légal ou dépourvues d’adresse) d’un document officiel leur offrant un accès à toutes les prestations et infrastructures municipales.