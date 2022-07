Football: L’idée folle d’un Cristiano Ronaldo à l’Olympique de Marseille

Tout est parti d’un montage photo. On y voit Cristiano Ronaldo porter le maillot de l’OM. Mardi et mercredi, les internautes se sont amusés à y croire à l’aide du hashtag #RONALDOM.

Cristiano Ronaldo a marqué 24 buts la saison dernière avec Manchester United. AFP

Le retour à la maison de Cristiano Ronaldo à Manchester United ne s’est pas passé comme prévu. S’il a bien été le meilleur buteur du club, il ne s’est pas qualifié pour la Ligue des champions et n’a gagné aucun trophée. Le Portugais a alors signalé à sa direction qu’il était prêt à partir. Où? La réponse n’est pas si simple.

CR7 veut jouer la plus prestigieuse des compétitions européennes, mais il veut également toucher son salaire à la fin du mois. Un grand club d’une grande ligue, c’est au minimum ce à quoi peut prétendre l’attaquant de 37 ans. Et si… Ronaldo surprenait tout le monde et filait à l’Olympique de Marseille?

Un certain «Bilo» a réalisé un montage de Ronaldo sous les couleurs de Marseille. L’idée a séduit, au point de placer le hashtag #RonaldOM numéro 1 des tendances en France. Et c’est là que tout devient plus drôle: les internautes sont allés déterrer des Tweets du club français.

En 2009, l’OM écrivait: «A lire sur le site: Cristiano Ronaldo sera-t-il au Vél’?» 13 ans plus tard, la réponse est unanime: oui. Et ce même photomontage apparaît, encore et encore. Il s’invite aussi dans les posts de ceux qui s’enthousiasment sur le futur trophée de meilleur joueur de la Ligue 1 attribué au Portugais. Les plus taquins s’amusent à prendre à partie Fabrizio Romano, journaliste bien connu pour sa connaissance du marché des transferts. «Si c’est faux, pourquoi tu n’as pas encore démenti?» questionnent avec humour les internautes.