Est vaudois - «L’idée n’était pas de m’enrichir, mais de rendre service»

«Etes-vous au courant que vous êtes un privé? Vous n’êtes ni le Canton ni l’Etat ni la justice.» C’est une des premières phrases lancées par la juge du Tribunal de l’Est vaudois envers un homme d’affaires qui a comparu ce mardi à Vevey pour extorsion et chantage. Il se permettait en effet de punir les auteurs de mauvais stationnement de manière «abusive» par le biais de son application mobile et de son option qu’il avait créée: «Dénoncer anonymement quelqu’un qui est mal parqué». Sa société faisait parvenir au titulaire de la voiture incriminée, par l’intermédiaire d’une société de recouvrement, un courrier demandant de verser dans les dix jours «les frais d’indemnités» de 40 francs pour ne pas être dénoncé à la justice. A l’ouverture de l’audience, la défense a demandé l’acquittement.

Sur 2568 dénonciations reçues par le biais de cette app, 1678 ont fait l’objet d’un tel courrier et 496 automobilistes se sont acquittés de la somme réclamée. Au final, cette activité qualifiée de «délictueuse» a rapporté 19’800 francs entre 2016 et 2018. La somme a été divisée par deux puisque la société de recouvrement reversait la moitié au propriétaire de l’application. A noter qu’aucun lésé n’a déposé plainte pénale. C’est un préfet qui a eu vent du procédé.

Convaincu de la légalité

Durant les débats, le ressortissant néerlandais, ne maîtrisant pas bien le français, a déclaré qu’il était convaincu de la légalité de sa démarche. «Vous avez pourtant été entendu par la police? Cela ne vous a pas fait réagir», a relevé la présidente. L’homme d’affaires s’est défendu en expliquant avoir fait des recherches sur internet et s’être appuyé sur la jurisprudence et des articles qui faisaient référence au droit de demander une indemnité et non pas une amende: «L’idée n’était pas de m’enrichir, mais de rendre service.»