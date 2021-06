Smartphones Android : L’identifiant publicitaire bientôt désactivable

Les titulaires d’un appareil relié à la boutique d’applications de Google pourront choisir de ne plus être pistés par les annonceurs.

Il deviendra de plus en plus difficile pour les applications Android de suivre les utilisateurs qui ont choisi de ne plus recevoir d’annonces personnalisées, a rapporté le «Financial Times». À partir de la fin de l’année, Google va permettre à ses habitués de couper l’accès aux identifiants publicitaires. À la place, les développeurs et spécialistes du marketing, qui s’en servaient pour suivre leur parcours à travers les différentes applications, ne verront plus qu’une «chaîne de zéros».