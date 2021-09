Procès du 13-Novembre : L’identification des corps, «de la douleur sur la douleur»

En France, les proches des victimes des attentats du 13 novembre 2015 ont souffert quand il a fallu reconnaître les corps. Certains regrettent la froideur des médecins légistes.

«De la douleur sur de la douleur.» Au procès des attentats du 13 novembre 2015, le témoignage, jeudi, du directeur de l’Institut médico-légal (IML) de P a ris a ravivé le traumatisme des familles de victimes qui n’ont pas surmonté la froideur de l’accueil de l’institution à leur égard. Par la voix de leurs avocats, les parties civiles ont rappelé combien il leur avait été pénible de devoir reconnaître, seulement à travers une baie vitrée et en cinq minutes maximum, les corps des personnes aimées, recouverts d’un drap blanc masquant les blessures. Sans pouvoir les toucher.

«Il y a eu un traumatisme sur leur traumatisme, de la douleur sur leur douleur», a mis en avant un des nombreux avocats des parties civiles. «Les familles avaient le droit à cinq minutes pour identifier les corps. Est-ce que ça vous paraît supportable pour elles?» demande-t-il, près de six ans après, à Bertrand Ludes, le directeur de l’I ML .

«Si ça s’est passé comme ça, je suis désolé, confus, s’excuse le professeur de médecine légale. On peut donner le temps de se recueillir face à un corps.» – «Mais ça s’est passé comme ça!» ne peut s’empêcher de réagir une femme, sur le banc des parties civiles.

«L’interprétation prend du temps»

«De six à huit mois pour envoyer le rapport de l’examen du corps, cela répond-il à la douleur des familles, qui veulent comprendre si la balle était létale ou agonisante?» insiste l’avocat. «C’est toujours trop long, la rédaction de ce rapport, et l’interprétation médicale prend du temps», admet le médecin légiste. Il se dit «désolé de ces délais et de ces circonstances dramatiques pour les familles».