Grande distribution : Lidl: aucun employé ne touchera moins de 4500 francs pour un plein-temps

Les négociations salariales ont conduit à une hausse des salaires chez Lidl.

Les salariés de Lidl toucheront un salaire minimal de 4500fr. Même pour les personnes sans formation. Lidl

Ça bouge dans le commerce de détail. Après Coop et Migros, qui ont augmenté de 2% les salaires, c’est au tour de Lidl d’augmenter la masse salariale. Les négociations salariales pour 2023 entre les partenaires sociaux et Lidl Suisse sont «couronnées de succès», peut-on lire dans un communiqué. La masse salariale des collaboratrices et collaborateurs augmentera de 2,5% au total à partir de mars 2023. En parallèle, Lidl Suisse augmente «considérablement» ses salaires minimaux.

Les salaires minimaux

Les partenaires sociaux saluent cette augmentation des salaires mensuels et non le versement d’une prime unique. Les salaires minimaux s’établissent désormais ainsi: 4500 fr. (jusqu’à présent: 4360) pour les collaborateurs sans formation; 4550 fr. (jusqu’à présent: 4400) pour les collaborateurs avec formation de 2 ans en magasin et dans l’entrepôt et 4600 fr. (jusqu’à présent: 4500) pour les collaborateurs avec formation de 3 ans en magasin et dans l’entrepôt. Le salaire mensuel est versé treize fois.

Torsten Friedrich, CEO de Lidl Suisse, commente: «Au cours de ces dernières années très agitées, nos collaboratrices et collaborateurs ont montré un engagement incroyable. Il convient de l’apprécier à sa juste valeur. Je suis donc très heureux que nous puissions non seulement augmenter la masse salariale, mais aussi nos salaires minimaux. Notre réussite repose sur nos collaboratrices et collaborateurs. C’est pourquoi nous attachons une grande importance à offrir des conditions de travail attrayantes.»

Ne ratez plus aucune info Pour rester informé(e) sur vos thématiques préférées et ne rien manquer de l’actualité, inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque jour, directement dans votre boîte mail, l’essentiel des infos de la journée.