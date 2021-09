France : Lidl inculpé plusieurs années après le suicide d’un salarié

Le groupe de distribution allemand Lidl a été récemment inculpé pour homicide involontaire et harcèlement moral en France, plusieurs années après le suicide d’un salarié et le burn-out de son supérieur, a-t-on appris de source judiciaire. L’inculpation intervient six ans après le décès d’un technicien de maintenance de 33 ans retrouvé pendu le 29 mai 2015 sur son lieu de travail, un entrepôt Lidl situé à Rousset, dans le sud de la France.