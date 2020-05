Lidl introduit un nouveau type de magasins

Rédiger un nouveau commentaire

Laurence Dubois 14.05.2020 à 09:43

Je boycotte ses caisses automatiques, même pendant cette période COVID-19 , j'adore parlé avec ma caissière, c'est pas demain que ça changera. Et en plus ça donne du travail aux gens. Honte à ses gros magasins qui font des milliers de chiffre d'affaire et qui veulent supprimés des emploies, en plus ce genre d’installation fais augmenté le vol de marchandise.