Annecy (F) : Lidl victime d’un braquage au marteau

Mercredi, peu avant 19h30, un individu s’est présenté à une caisse du supermarché avec son outil à la main. Il est reparti avec 2500 euros, sans faire de blessés.

Un homme armé d’un marteau a fait irruption dans un supermarché Lidl, mercredi en début de soirée à Seynod, non loin d’Annecy (F). L’homme s’est présenté aux caisses et a sorti un grand marteau de son sac, rapporte le « Dauphiné libéré ». Caché derrière son masque anti-Covid, le trentenaire a hurlé sur deux caissières, leur intimant d’ouvrir leur tiroir. Il a récupéré 2’500 euros avant de prendre la fuite à pied. Le braquage n’a pas fait de blessés, mais les employées sont sous le choc. Une cliente du magasin a filmé la scène, avant de diffuser la vidéo de quelques secondes sur Snapchat.

Les gendarmes ont lancé un appel à témoins pour retrouver l’assaillant. Le voleur recherché est un homme de type africain d’environ 30 ans, mesurant entre 1,75 et 1,80 mètre. Il portait une parka noire de la marque Off White, référence luxe du streetwear, avec des logos blancs (croix et traits horizontaux), une capuche, un masque anti-Covid noir avec un crocodile vert, logo de la marque Lacoste. Le suspect parle correctement le français. Toute personne qui serait en mesure de fournir des renseignements est priée de contacter la gendarmerie de Seynod en composant le 0800 971 071.