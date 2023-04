D’autres maladies neurodégénératives

Ces résultats «ne sont pas seulement importants pour la recherche sur Alzheimer». On suspecte des origines infectieuses pour d’autres maladies neurodégénératives telles que la démence, la sclérose en plaques, Parkinson, voire la schizophrénie. Le modèle de souris de Lavinia Alberi Auber et son équipe pourrait aussi aider à «élucider les conséquences persistantes et encore mal comprise du Covid-19 sur le système nerveux».