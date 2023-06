Diplomatie: Liens resserrés et «nouvelle énergie» entre Joe Biden et Narendra Modi

Dans un long communiqué, qui déroule en 58 points des projets militaires, technologiques et économiques, Joe Biden et son invité assurent avoir établi «la vision la plus complète à ce jour pour le progrès de la relation bilatérale», et écrivent que leurs «ambitions vont atteindre de nouveaux sommets» à l’avenir. Le président américain, soucieux de resserrer le lien avec l’Inde pour tenir tête à la Chine, a loué lors d’une conférence de presse une relation bilatérale «plus forte, plus étroite et plus dynamique que jamais».