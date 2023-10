Liestal (BL): Un commando de pigeons entraînés pour combattre les leurs

L’invasion de pigeons n’est désormais plus un problème à Liestal (BL). La commune s’est dotée de son propre commando, composé de pigeons voyageurs prêts à défendre leur territoire contre les pigeons «étrangers», et cela jusqu’à parfois les tuer. «C’est notre patrouille aérienne», qualifie, tout sourire, le maire Daniel Spinnler auprès de la «Basler Zeitung». Près de 80 pigeons voyageurs Meulemans rouge et blanc forment l’escadron ailé bâlois, stationné sous les toits de la mairie de la ville.

Si le régiment est aujourd’hui indispensable pour réguler la population de pigeons de Liestal, il demande cependant un contrôle rigoureux. «Je retire la plupart des œufs du colombier, sinon j’aurais jusqu’à 520 petits par an», explique Jürg Dill, éleveur de pigeons et responsable du pigeonnier communal. Pour le ravitaillement du bataillon, Liestal dépense en moyenne 1500 francs par an, nourriture et vaccination comprises. En effet, chaque année Jürg Dill vaccine ses pigeons contre la paramyxovirose, une maladie virale très contagieuse qui se répand parmi toutes les espèces d’oiseaux. Et pour les fientes? Les pigeons de Liestal ne se soulagent que dans leur colombier, maintenant ainsi la ville aussi propre que jamais.