Modernes ou classiques, ces neuf bibliothèques feront de tout un chacun et chacune un rat de bibliothèques.

De la Finlande au Japon : Lieux magiques: voici les plus belles bibliothèques du monde

Les bibliothèques ont quelque chose de magique: véritables lieux de silence, elles ouvrent des portes vers d’autres mondes, offrent un savoir quasi illimité et un divertissement sans fin. Peu importe que vous rêviez de fouiller dans une bibliothèque ancienne telle Belle dans «La Belle et la Bête» ou que vous vous intéressiez à l’architecture moderne, nous allons vous montrer les neuf bibliothèques les plus belles du monde.

La bibliothèque nationale de France à Paris

La Bibliothèque nationale de France a été rénovée au cours des 15 dernières années sous la direction de l’architecte Bruno Gaudin. Il existe désormais une nouvelle aile, plus moderne. Mais le point fort de cette bibliothèque est définitivement la salle ovale, conçue en 1897 par Jean-Louis Pascal et achevée en 1932 par Alfred-Henri Recoura. Elle abrite plus de 20’000 ouvrages.

La bibliothèque centrale Oodi à Helsinki, en Finlande

Oodi, la bibliothèque centrale de Finlande possède une enveloppe particulièrement impressionnante. Conçue par le bureau d’architectes ALA, elle se veut être «le salon de la capitale finlandaise». Seul un tiers de cette bibliothèque est consacré aux livres, les autres parties abritant diverses expositions, des ateliers d’impression en 3D, un studio d’enregistrement, un théâtre, un restaurant et un café.

La bibliothèque Trinity College de Dublin, en Irlande

Wikipedia/Rafesmar/CC BY-SA 4.0

Cette bibliothèque a été construite entre 1712 et 1732 comme «temple de la littérature». Elle se trouve sur le campus du Trinity College à Dublin. Le point fort de la bibliothèque est la «Long Room», longue de 65 mètres, où se trouvent plus de 200’000 des plus anciens ouvrages que possède la bibliothèque.

La bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris, en France

Conçue par l’architecte français et pionnier de la construction en fer, Henri Labrouste, la bibliothèque Sainte-Geneviève est un haut-lieu très apprécié de la capitale française. La partie la plus impressionnante de cette bibliothèque est sa salle de lecture, le premier bâtiment parisien à utiliser des poutres en fer produites en série.

La bibliothèque George Peabody de Baltimore, aux États-Unis

La bibliothèque George Peabody, qui est reliée à l’Université Johns Hopkins de Baltimore, est tellement belle qu’elle est même souvent utilisée comme lieu de mariage. Construite en 1878, elle abrite plus de 300’000 ouvrages. L’atrium, avec ses airs d’église, en est l’un des points forts.

La bibliothèque de l’Université Tama Art de Tokyo, au Japon

Un tantinet plus moderne, la bibliothèque universitaire Tama Art de Tokyo, située sur le campus Hachioji et dont la construction a été achevée en 2007, fait partie des bâtiments les plus visités du Japon. En dehors des ouvrages, il y a bien des choses à voir: les énormes fenêtres offrent notamment une vue imprenable sur la ville.

La bibliothèque Bodleian d’Oxford, au Royaume-Uni

Revenons à l’ancien avec la bibliothèque Bodleian. Elle est reliée à l’Université d’Oxford et compte plus de douze millions de pages imprimées sur ses étagères, ce qui en fait la deuxième plus grande bibliothèque du pays. Le bâtiment est, par ailleurs, vraiment très vieux, certaines parties datant du 14e siècle.

La bibliothèque centrale de la ville de Stuttgart, en Allemagne

La bibliothèque centrale de Stuttgart a une superficie de plus de 20'000 m², sur laquelle sont répartis plus d'un demi-million de médias. La grande salle au centre est une pyramide inversée, conçue par l'architecte Eun Young Yi. Elle a rouvert ses portes en 2011, après une longue période de travaux qui ont coûté 80 millions d'euros.

La bibliothèque John Rylands de Manchester, au Royaume-Uni

Cette bibliothèque est l’un des meilleurs exemples du style néogothique tardif en Europe. Elle fait partie de l’Université de Manchester et a été ouverte au public en 1900. Elle a été fondée par Enriqueta Augustina Rylands en hommage à son défunt mari John. La salle de lecture, qui rappelle une église avec ses vitraux et sa voûte à nervures, est particulièrement remarquable.