Life By You, sérieux concurrent du jeu Les Sims

Lors d’un événement en ligne, l’éditeur suédois Paradox Interactive a dévoilé de nouvelles informations concernant son ambitieux projet «Life By You». Développée par le studio Paradox Tectonic basé à Berkeley, en Californie, cette simulation de vie vient marcher sur les plates-bandes de la célèbre franchise «Les Sims» d’Electronic Arts. Annoncé pour le 12 septembre en accès anticipé, le jeu est d’ores et déjà proposé sur la plateforme Steam et l’Epic Game Store. Si sur la première il n’est possible que de l’ajouter à la liste des souhaits, la seconde permet de le précommander pour près de 45 francs.