Genève: Rénovation des sentiers sous les falaises de Saint-Jean

Genève : Lifting des sentiers sous les falaises de Saint-Jean

Le sentier des Falaises et le sentier Sous-Terre, qui courent le long du Rhône en contrebas de Saint-Jean, vont être rénovés, sécurisés et réaménagés. La Ville de Genève entreprend ces travaux en raison des éboulements et chutes de pierre de plus en plus fréquents à cet endroit – le sentier Sous-Terre est ainsi fermé au public depuis le 27 janvier. Le chantier débutera le 16 février, et durera jusqu’à la fin de l’année. Il s’interrompra cependant en juillet et août, afin de ne pas priver les promeneurs de ce cheminement prisé durant l’été.