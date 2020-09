Des travaux doivent être entrepris si la Pontaise entend tenir son rang jusqu’en 2026. Et après?

Sort scellé en 2021

Construite pour la Coupe du monde de football de 1954, la vénérable ceinture de béton armé pourrait prochainement être classée en note 1 par le Conseil d’Etat vaudois, et devenir ainsi un «monument d’intérêt national». C’est du moins l’avis d’une commission mandatée par le gouvernement cantonal, qui a rendu ses conclusions en juin dernier. Une seconde commission se penchera sur le dossier début 2021.

Du coup, la Ville de Lausanne a réfléchi à plusieurs scenarios et la démolition n’est plus la seule option. Municipal des Sports, Oscar Tosato a avancé quelques pistes: construction de logements qui intègrent l’anneau du stade, espace pour une patinoire et des courts de tennis, création d’un parc public.