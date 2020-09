Valais : Ligne Chamoson-Chippis: victoire d’étape pour Swissgrid

Le Tribunal administratif fédéral a rejeté 14 recours contre des expropriations de terrains destinés aux pylônes de la ligne à très haute tension reliant Chamoson à Chippis, en Valais.

«Sérieux préjudice»

La ligne à très haute tension (380 kilovolts, kV) entre Chamoson et Chippis doit s’étendre sur 29 kilomètres et comprendra 77 pylônes. D’anciennes lignes de moindre importance seront démontées et intégrées à la ligne principale. (arrêts A-499/2019 et suivants du 24 août 2020)