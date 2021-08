Vaud - Ligne de bus créée pour desservir le nouveau gymnase de Bussigny

La ligne 58 a aussi pour vocation de multiplier les opportunités de connexions avec le centre de l’agglomération lausannoise, entre les villages de Mex, Vufflens-la-Ville, Penthaz et Penthalaz et les interfaces de transports de Cossonay-Penthalaz et Bussigny, qui bénéficient déjà d’une offre RER. Les lignes urbaines 17 et 19 verront aussi leur capacité se renforcer pour faciliter les connexions avec Renens et le centre-ville de Lausanne.