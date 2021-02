Chaux-de-Fonds – Neuchâtel : Ligne ferroviaire fermée pendant huit mois, usagers dédommagés

Les CFF poursuivent les travaux qui permettront, à terme, la mise en circulation d’un RER bien plus rapide qu’actuellement pour relier le haut et le bas du canton.

Les travaux sur la ligne entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel nécessitent une interruption du trafic ferroviaire entre les deux villes du canton. Celle-ci aura lieu du 1er mars au 31 octobre, comme le rappellent les CFF ce vendredi. «Six tunnels de la ligne seront assainis. Deux d’entre eux le sont de façon pérenne, car faisant partie intégrante de la ligne du RER neuchâtelois. Leur profil est élargi pour permettre le passage de trains à deux étages», expliquent les CFF. Sur certains secteurs des travaux, des ouvriers travailleront 7 jours sur 7 et 24h/24.

Des bus de substitution, qui circuleront toutes les demi-heures (tous les quarts d’heure aux heures de pointe), seront mis à disposition des usagers. Le temps de trajet par rapport au train habituel est plus long de 7 minutes. «Des bus régionaux circulent également chaque demi-heure avec arrêts intermédiaires aux Geneveys-sur-Coffrane et aux Hauts-Geneveys. La desserte des Deurres et de Corcelles-Peseux est assurée par les lignes de bus régulières 120 et 122 prolongées et la desserte de Chambrelien est assurée par la ligne de bus régulière 120 prolongée jusqu’aux Geneveys-sur-Coffrane», détaille la compagnie ferroviaire.