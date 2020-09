Suisse : Ligne haute tension: valeurs-limites respectées

Le Tribunal administratif fédéral a statué que la ligne de transport électrique Mühleberg-Bassecourt n’enfreignait pas la législation sur l’environnement et la construction de lignes électriques.

L’augmentation de la tension sur la ligne de transport Mühleberg-Bassecourt est conforme à la législation sur l’environnement et la construction de lignes électriques. Le Tribunal administratif fédéral constate que les valeurs-limites en matière de champs électriques et de bruit sont respectées.

La fermeture de la centrale nucléaire de Mühleberg à fin 2019 a entraîné une baisse de la production électrique en Suisse et une réorganisation du réseau de transport. Le gestionnaire Swissgrid a prévu d’augmenter la tension sur la ligne entre Mühleberg (BE) et Bassecourt (JU). Les plans approuvés en août 2019 par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) ont été attaqués par les communes de Valbirse et Seedorf (BE) ainsi que par 36 particuliers.