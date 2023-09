Ligne Neuchâtel-Bienne: CFF: l’ouverture du tunnel de Gléresse est reportée de trois ans

Initialement, le plan de doublement de la voie de train entre Gléresse (BE) et Douanne (BE) prévoyait une mise en service des infrastructures en 2026 . Les CFF ont annoncé mardi que ce projet, dont le cœur réside dans la construction d’un tunnel de plus de 2 kilomètres, ne respecterait pas les délais annoncés. La fin des travaux est désormais prévue pour 2029. La compagnie ferroviaire a identifié deux axes principaux qui expliquent ce report.