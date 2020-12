La ligne verte spécialement réservée aux questions des Genevois sur le coronavirus sera toujours opérationnelle en 2021. Le D épartement de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES) indique jeudi qu’il a décidé de maintenir ce service en adaptant ses horaires et en recrutant des demandeurs d’emploi. Ceux-ci terminent actuellement leur formation et vont intégrer prochainement les équipes de téléphonistes. Il s’agira de deux plein-temps dès lundi, rapporte Laurent Paoliello, porte-parole du DSES. Ils seront accompagnés d’un superviseur du 144 et d’un juriste pour répondre aux questions juridiques ou pointues de la population, comme c’est le cas actuellement.