Hockey sur glace – Ligue des champions: Gottéron gagne encore

Invaincu cette saison en Ligue des champions et déjà qualifié pour le tour suivant, Fribourg Gottéron a poursuivi sa belle moisson en remportant son cinquième match, mardi soir sur la patinoire des Suédois de Leksands IF 5-2 (0-2 3-0 2-0).

Deux buts en 19 secondes

Christopher DiDomenico dès la 21e minute a remis les Dragons sur le bon chemin. Puis, en 19 secondes, grâce à David Desharnais (31e) et Nathan Marchon (32e), Gottéron a pris l ’ avantage. Il ne l ’ a plus lâché et à même aggravé la marque dans l ’ ultime période, inscrivant deux nouveaux buts par Ryan Gunderson (57e) et Samuel Walser (59e).