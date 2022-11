Football: Ligue des champions: la soirée de mardi promet des rires et des larmes

L’affiche la plus alléchante de cette soirée de Ligue de champions aura pour cadre le stade Vélodrome à Marseille où l’OM reçoit Tottenham. Reste à savoir si Valentin Rongier et Dimitri Payet auront le même sourire vers 23 heures. AFP

Ce mardi, peu avant 23 heures, tous les verdicts définitifs qui concernent les quatre premiers groupes de Ligue des champions seront connus. Si, dans les poules A, B, C et D six des huit équipes qui prendront part aux huitièmes de finales en février prochain sont d’ores et déjà qualifiées, il reste encore quelques belles inconnues au programme. Regardons brièvement lesquelles.

Groupe A

Naples et Liverpool sont déjà assurés de prendre part au Grand huit hivernal. Reste à savoir qui terminera en tête et aura donc le double avantage de jouer le deuxième d’un autre groupe et de recevoir au match retour. Pour chiper ce privilège à l’impressionnant Naples de Luciano Spaletti, Liverpool devra l’emporter par quatre buts d’écart sur sa pelouse d’Anfield. Un défi aussi compliqué que celui des Rangers contre Ajax. Pour s’emparer de ce troisième rang synonyme d’Europa League, les Ecossais devront, eux, gagner avec cinq buts d’écart.

Groupe B

Vers 20h45, on saura qui de Bruges (10 points) ou de Porto (9)– tous deux déjà qualifiés – sera vainqueur de cette poule. Pour être certains de conserver leur 1er rang, les Belges, qui se déplacent à Leverkusen, doivent faire aussi bien que Porto qui reçoit Atlético Madrid. Deux rencontres que les Allemands et les Espagnols ne vont pas brader puisqu’une qualification pour la Ligue Europa est en jeu pour eux. Un petit point sépare Atlético (5) de l’ancienne équipe de Gerardo Seoane (4). En cas d’égalité au classement, avantage à Leverkusen pour la Ligue Europa et à Porto pour la 1er place.

Groupe C

Tout est dit et les deux matches au programme – Bayern-Inter et Plzen-Barcelone – n’auront lieu que pour l’honneur puisqu’Allemands (1) et Italiens (2) joueront la Ligue des champions et Barcelone le barrage pour accéder aux huitièmes de finale de la Ligue Europa en février.

Groupe D

De loin de groupe le plus indécis et passionnant à suivre puisque les quatre équipes en lice ont encore leur destin entre leurs pieds. Avec un léger avantage à Tottenham (8 points) qui se déplace à Marseille (6) car un nul assurera la qualification aux Londoniens alors que les Français se devront, eux, de gagner.