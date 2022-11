Football: Ligue des champions: les deux derniers qualifiés seront connus ce soir

On saura un peu avant 23 heures, ce mercredi, qui de l’AC Milan, de Salzbourg, du Shakthar Donetsk et de Leipzig rejoindront le clan des huitièmes de finalistes.

Olivier Giroud et l’AC Milan pourront se contenter d’un nul ce mercredi contre Salzbourg pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. AFP

Encore quelques petites heures de patience et les seize clubs qui prendront part aux huitièmes de finale de la Ligue des champions 2022-2023 seront connus. Un suspense qui ne concerne toutefois que deux des quatre derniers groupes puisque quatorze des seize sièges ont d’ores et déjà été attribués avant cette ultime soirée de la phase de poules.

Groupe E

Si Chelsea et Graham Potter pourront passer une soirée tranquille lors de la réception du Dynamo Zagreb – les Croates devront impérativement l’emporter pour espérer chiper la troisième place synonyme de Ligue Europa à Salzbourg – l’AC Milan et, justement, le club autrichien de Noah Okafor joueront, à San Siro, leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un nul suffira aux Milanais pour passer. En cas d’égalité de points entre Salzbourg et Zagreb – ou entre Zagreb et Milan - ce sont les Autrichiens ou les Italiens qui participeraient aux seizièmes de finale de Ligue Europa.

Groupe F

Les perspectives sont un peu les mêmes dans cette poule où la dernière place qualificative se jouera en Ukraine. À Lviv, c’est à un véritable match couperet entre le Shakhtar et Leipzig auquel le public aura droit. Avec un seul résultat possible pour les Ukrainiens, alors que les Allemands pourront, eux, se contenter d’un nul pour accompagner le Real Madrid en huitièmes. Quant à l’équipe «perdante», elle se consolera avec la Ligue Europa puisqu’elle ne peut plus être rejointe par le Celtic.

Groupe G

Tout est clair depuis une semaine dans un groupe où Borussia Dortmund (2e) et Manchester City (1er) se sont qualifiés sans problème devant le FC Séville (3e et en Ligue Europa) et Copenhague.

Groupe H