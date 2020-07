Football

Ligue des champions: Paris évite les cadors

Les Parisiens affronteront l’Atalanta en quarts de finale, puis le vainqueur de Leipzig – Atlético de Madrid en cas de qualification pour les demies.

Rien ne sert de se projeter plus loin que l'Oberland et la Stockhorn Arena pour le moment. Avec un nul en poche (1-1 face à Zurich mardi), une série négative stoppée pour la première de Stéphane Henchoz et un jour de récupération en plus que les Bernois, qui campent sur un 0-7 (0-3 contre Lucerne, 0-4 contre YB), le contexte est plutôt favorable. Il le sera davantage encore si certaines conditions sont remplies.