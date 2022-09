Football : Ligue des nations: la Croatie en tête et une «finale» Pays-Bas - Belgique

Les Croates ont battu le Danemark dans le groupe 1 et la France est venue à bout de l’Autriche. Dans le groupe 4, le dernier match sera décisif à Amsterdam.

La Croatie a fait un pas vers le «Final Four» de la Ligue des nations, jeudi, en battant le Danemark 2-1 dans le groupe 1. Premiers au coup d’envoi, les Danois ont encaissé un premier but à cause de Sosa, à la 49e minute. À la 77e, Eriksen a ramené les siens dans le match, mais deux minutes plus tard, Majer (79e) assurait la victoire des Croates.