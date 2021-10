Football - Ligue Europa: Naples se relance, Lyon gagne encore

La joie de Lorenzo Insigne et des Napolitains après le 1-0.

Avec un succès contre le Legia Varsovie 3-0, Naples s’est bien relancé jeudi soir lors de la 3e journée de la phase de groupes de Ligue Europa, tandis que Lyon et West Ham ont poursuivi leur sans-faute.

Les Napolitains ont enclenché la marche avant en l’emportant 3-0 en fin de match, face aux Polonais qui conservent toutefois la tête du groupe C avec six points. Ils devancent le Napoli et Leicester, tombeur du Spartak Moscou mercredi 4-3 grâce à un quadruplé de Patson Daka.