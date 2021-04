Football - Ligues régionales: avant le 31 mai, ou jamais

Le football amateur doit avoir pu être libéré de ses contraintes d’ici au dernier jour de mai, sinon la saison sera annulée, dit l’Association suisse de football. La Promotion League, elle, n’est bel et bien plus liée au foot des talus.

Dominique Blanc, président de l’ASF, a annoncé de bonnes et de moins bonnes nouvelles ce vendredi. Freshfocus

De la 1re à la 5e ligue masculine, de la 2e à la 4e ligue féminine en passant par les seniors, on avait commencé le compte à rebours, et le 12 mai devait probablement venir doucher les derniers espoirs de reprise des protagonistes du football des talus. La bonne nouvelle, c’est que celui-ci s’est vu rallonger de quelques jours, jusqu’au 31 mai. Dans les faits du moins. Le Conseil fédéral prendra bien la parole le 12 mai et c’est à ce moment-là que le football amateur devrait y voir plus clair concernant son avenir. Mais la possibilité que les lignes bougent par la suite existe désormais, ce qui n’est pas rien.

L’Association suisse de football, qui s’est exprimée sur le sujet vendredi après-midi, a ainsi fixé une deadline au dernier jour de mai. Cela signifie que si des assouplissements sont prévus d’ici là et peuvent permettre la tenue des entraînements et des matches dans des conditions normales (contacts possibles, fin de la limitation à quinze joueurs par groupe), alors les catégories amateurs pourront se lancer dans la course à l’homologation de leur saison. Autrement dit, tenter d’atteindre la fin du premier des deux tours. Et ce jusqu’au 4 juillet, dernier jour envisagé pour la tenue des compétitions de cette saison.

Dans le cas où rien ne change d’ici au 31 mai, cela coûtera au football amateur une deuxième saison blanche, sans promotion ni relégation. Au grand dam des lanceurs de pétition vaudois et valaisans, qui tentent d’influencer le cours des événements.

Soulagement pour Yverdon Sport

Il convient encore de préciser que toutes les catégories régionales du pays fonctionneront selon le principe des vases communicants, comme l’a encore précisé le président de l’ASF Dominique Blanc. La validation d’un championnat est une chose, mais il faut qu’au moins la moitié des championnats sur l’ensemble du territoire aient pu boucler leur premier tour pour que celle-ci soit effective. Pour faire simple, toutes les associations régionales devront mettre du leur (quitte à jouer parfois deux fois par semaine?) pour le bien commun.