Festival Lollapalooza Chicago : Lil Durk blessé après une explosion sur scène

D’après TMZ, les circonstances qui ont mené à cet accident ne sont pas encore claires. On ignore si l’explosion était planifiée et que Lil Durk était au mauvais endroit ou si elle s’est déclenchée toute seule à cause d’un problème technique. Dans tous les cas, l’interprète de «Laugh Now Cry Later», près de 750 millions d’écoutes sur Spotify, a donné quelques nouvelles sur Instagram. Le 1er août 2022, il a posté une photo de lui avec un gros pansement sur l’oeil droit: «À cause de l’incident de Lollapalooza, je vais faire devoir faire une pause pour me concentrer sur ma santé. J’ai terminé ce concert malgré tout pour mes fans». Le festival n’a, pour l’heure, pas réagi.