Lil Nas X a mis le Montreux Jazz à genoux en 55 minutes

C’était court. Mais c’était intense. Il faut dire que Lil Nas X, 24 ans, n’a sorti qu’un album – «Montero» – durant sa jeune carrière. Et l’Américain l’a défendu, mardi 4 juillet 2023, avec un show… à l’américaine: écran XXL, décor géant, costumes et huit danseurs-acrobates de haut niveau encadraient le jeune homme. Il est arrivé sur le coup des 22h12 et il a ouvert son concert sur le méga tube «Montero (Call Me By Your Name)», près de 1,8 milliard d’écoutes sur Spotify et dont le clip avait fait polémique. Une forêt de smartphones s’est dressée illico dans les airs. «Bouge comme un putain de serpent. On va passer une putain de bonne soirée la Suisse», a lancé le rappeur-chanteur, corset doré, pantalon blanc et longue perruque noire. Un peu plus tard, entre deux morceaux, il a avoué qu’il hésitait à déménager chez nous tant l’eau du lac dans lequel il avait piqué une tête la veille était belle. Dès le départ, on a regretté le fait qu’il était souvent en playback, parfois même mal exécuté.

Des titres enchaînés sur un rythme endiablé ont suivi jusqu’à ce que la star disparaisse de scène après un petit quart d’heure. C’était pour mieux revenir assis à califourchon sur un cheval géant pour interpréter «Old Town Road», tube qui lui a permis d’exploser dès 2018 via TikTok. Le titre a été logiquement repris en chœur. Bémol: la brièveté du moment. On est resté dans le bestiaire avec l’irruption, peu après, d’un ibis géant sur la ballade «Sun Goes Down». Une nouvelle sortie de scène de la star est intervenue sur le coup des 22h40. Les huit danseurs ont alors assuré le spectacle tour à tour sur un medley rap-reggaeton et sous les vivats du Stravinski, qui n’affichait pas complet en dépit de la notoriété du garçon. Cinq minutes plus tard, Lil Nas X est réapparu, dans une tenue différente. Cette fois, il était torse nu et arborait une jupette bleue. «Vous êtes chauds! Je croyais que c’était un festival de jazz ici», a-t-il encore blagué avant qu’un Minotaure géant n’arrive sur scène sur le très pop «Lost In Citadel». Dans la dernière ligne droite, on a retenu encore l’intro d’«Industry Baby», un bootleg osé entre la mélodie légèrement revisitée de ce hit et «Beat It» de Michael Jackson. À 23h06, Lil Nas X et ses danseurs ont salué les spectateurs avant de chanter «Happy Birthday» à l’un d’entre eux. «Bonne nuit», a-t-il encore lâché avant de disparaître dans les coulisses.