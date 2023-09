Lil Nas X pensait qu'un film sur lui était une mauvaise idée

Lil Nas X a présenté le documentaire sur sa vie au Festival international du film de Toronto, au Canada, en septembre 2023. Getty Images

«Lil Nas X: Long Live Montero» est l’occasion de découvrir les coulisses de la tournée de l’artiste de 24 ans, qui s’est produit au Montreux Jazz, mais aussi des moments de vie plus intimes. Lil Nas X a présenté ce documentaire au Festival international du film de Toronto le 9 septembre 2023 et a répondu aux questions des journalistes.

Pourquoi avoir voulu montrer votre parcours récent dans ce documentaire?

Au départ, je pensais que ce film était une mauvaise idée car je déteste que les gens connaissent ma vie intime. Je préfère garder le mystère pour conserver le personnage drôle que j’ai construit. Mais je me suis laissé convaincre pour me montrer tel que je suis. C’est important pour ceux qui aiment mes chansons et qui n’ont pas peur de me soutenir. Il y a des hommes hétéros qui adorent ma musique. Pas besoin d’être gay pour chanter avec Lil Nas X!

Est-ce une façon de laisser une trace?

C’est la raison principale qui m’a fait accepter d’être suivi par des caméras. Je me dis que dans dix ans, je regarderai ce film avec une certaine émotion. Qui sait où je serai dans une décennie, si j’aurai réussi à changer le monde, la perception des gens et les mentalités à travers ma musique? Je suis fasciné par l’idée de voyager dans le temps car je me dis qu’on ne peut pas rattraper le temps perdu et qu’il faut profiter de chaque instant.

Qu’est-ce que vos fans vont découvrir dans ce documentaire?

Que je fais tout avec mon cœur. Mon but est de garder en vie le plus longtemps possible l’enfant qui est moi, celui qui veut continuer à créer avec tout son amour.

Quel conseil donneriez-vous aux jeunes?

Si vous avez peur de faire quelque chose, lancez-vous! Pas quelque chose de stupide comme sauter du haut d’un building, non. J’ai toujours eu envie de faire de la musique alors que mes parents me poussaient à étudier pour être leur premier enfant à décrocher un diplôme. Même chose quand j’ai décidé d’afficher mon homosexualité. J’avais très peur de la réaction des autres, mais je me suis dit: «Fonce». Si votre petite voix intérieure vous conseille de faire quelque chose qui vous fait envie, mais peur, allez-y.

À quand votre retour sur scène?