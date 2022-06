États-Unis : Lil Nas X enrage contre les BET Awards

Le rappeur est en rogne parce qu’il n’est sélectionné dans aucune catégorie à la remise de prix qui se déroulera le 27 juin 2022. Il en a même fait un son, «Fuck BET».

«Merci les BET Awards pour ces nominations exceptionnelles qui se montent à zéro encore une fois. L’excellence noire», a ironisé l’Américain de 23 ans dans une série de tweets effacés depuis lors. Il a ajouté: «Ce n’est pas qu’une histoire de nomination. J’ai juste le sentiment que les Noirs gays doivent se battre constamment pour être vus dans ce monde. Et même quand on est au sommet, on essaie de nous rendre invisibles. Je pense qu’avoir sorti trois des plus grands morceaux de 2021 et un album acclamé par la critique aurait pu aider un peu.» Mercredi 8 juin 2022, Lil Nas X en a remis une couche en publiant sur les réseaux sociaux un extrait du morceau «Late To Da Party» («En retard à la fête» en français). Il y rappe à plusieurs reprises «Fuck BET». Face à l’avalanche de commentaires, l’artiste a précisé sur Twitter: «Ce n’est pas à cause des BET Awards. Ce titre parle d’un plus grand problème, celui de l’homophobie au sein de la communauté noire. Vous pouvez rester assis et prétendre tout ce que vous voulez, mais moi je vais tout risquer pour chacun de nous.»