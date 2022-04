Lil Nas X fête son anni avec Alvin & les Chipmunks

États-Unis : Lil Nas X fête son anni avec Alvin et les Chipmunks

Le rappeur américain a célébré ses 23 ans en grande pompe samedi 9 avril 2022. La présence de certains invités lui a particulièrement fait plaisir.

«Vous n’allez pas le croire», a posté le rappeur de 23 ans en légende de photos où il pose avec Alvin et ses potes. Dans ce même tweet, on apprend également que c’est Lil Nas X qui a expressément demandé à avoir ces sympathiques personnages à sa fête. «Je célèbre mon anniversaire ce soir et j’espère vraiment que mon équipe a été capable d’engager Alvin et les Chipmunks pour une performance. Sinon, j’en serais très triste», avait écrit l’artiste dans la matinée du 9 avril 2022. En plus du trio, Lil Nas X a aussi eu le plaisir de voir débarquer Mario, Luigi et Sonic à sa fiesta.